У столиці перевізники «ділили» маршрут за допомогою зброї: є поранені

У Києві суперечки перевізників за маршрут № 555 (вул. Кибальчича — ДВРЗ) закінчилися різаниною і стріляниною.

Тиждень тому маршрутку № 555 вже обстріляли, а тепер конфлікт стався на кінцевій зупинці автобуса.

Відео того, що відбувалося, наводить Telegram-канал Pavlovskynews .

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Представники потерпілої сторони — перевізника «Транссіті» — кажуть, що нападники використовували ножі і травматичну зброя, а потім розпорошили в автобусі сльозогінний газ. Обличчя хуліганів були приховані балаклавами.

Після нападу медична допомога знадобилася кільком водіям і співробітникам київського перевізника. Постраждалі госпіталізовані з ножовими пораненнями, черепно-мозковими травмами, ранами від травматичної зброї та забоями. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»