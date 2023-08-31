У столиці затримали зловмисницю, яка викрала у жінки майже чверть мільйона гривень

Під час зустрічі з приводу купівлі валюти, фігурантка викрала у потерпілої сумку з грошима та втекла. Слідчі повідомили жінці про підозру, відтепер їй загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на бульварі Кольцова на одному із ринків у неї викрали сумочку з грошима. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка задокументувала злочин.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що напередодні фігурантка познайомилася з потерпілою та домовилася про обмін національної валюти на іноземну. Коли жінка принесла домовлену суму – 24 000 грн. та 6400 доларів США, зловмисниця відволікла останню та викрала сумку з грішми.

У ході розшукових заходів працівники карного розшуку переглянули відеозаписи з камер спостереження та спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили ймовірну зловмисницю. Це – уродженка Київщини, 1974 року народження. Жінку затримали біля ломбарду, в якому вона викупила сережки, які до цього здала. Правоохоронці вилучили речові докази та після розслідування повернуть потерпілій.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва