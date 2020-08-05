На Харківщині поліцейські викрили чоловіка, який розбещував малолітніх хлопців

Поліцейські Красноградського відділу поліції встановили, що чоловік вчинив злочини сексуального характеру відносно двох неповнолітніх. Наразі поліцейські встановлюють ймовірних жертв кривдника.

4 серпня до поліції звернулася мати 15-річного хлопця. Вона заявила, що невідомий чоловік розбещував її сина. Того ж дня працівники поліції встановили, що до цього злочину причетний раніше судимий 47-річний житель міста Краснограда. Вже під час розслідування поліцейські отримали інформацію про те що, злочин сексуального характеру чоловік вчиняв відносно ще одного неповнолітнього.

В ході досудового розслідування встановлено, що 47-річний чоловік протягом майже 10 років знайомився зі своїми жертвами через інтернет-мережу та діяв за однією схемою. У соціальній мережі зловмисник реєструвався під виглядом малолітнього хлопця та знайомився з юними користувачами. Маючі психологічні навички, злодій налагоджував з хлопцями дружні стосунки. Через деякий час поступово розпочинав розмови на сексуальні теми. Після чого домовлявся про зустріч неподалік від домівки та у власному автомобілі вчиняв розпусні дії.

Слідчім Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно правопорушника.

Шановні батьки! Розповідайте дітям про небезпеку знайомств на вулиці та через мережу Інтернет. Контролюйте дозвілля своїх дітей і слідкуйте, з ким вони спілкуються та які сайти відвідують в Інтернеті. Якщо в соціальних мережах знайдете переписку з ніком (на фото), з якого зловмисник спілкувався з малолітнім, негайно повідомляйте за телефоном 102 чи іншим зручним для вас способом.

Відділ комунікації поліції Харківської області