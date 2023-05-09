У Верховному Суді підтверджено покарання для вбивці з Вінниці, який спалив рідного дядька

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено без змін судові рішення стосовно жителя Вінниці, який вчинив умисне вбивство з особливою жорстокістю (п. 4 с. 2 ст. 115 КК України).

Засудженому призначено покарання – 14 років позбавлення волі.

Прокурори у суді всіх інстанцій довели, що раніше судимий за майновий злочин чоловік жорстоко розправився зі своїм дядьком.

У вересні 2021 року після сварки з родичем, прикутим до ліжка після ДТП, керуючись жагою помсти, засуджений облив його бензином та підпалив живцем.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу для жорстокого вбивці.

Наразі чоловік відбуває призначено судом покарання.

Свою вину засуджений не визнав.

Офіс Генпрокурора