У Верховному Суді підтверджено покарання для вбивці з Вінниці, який спалив рідного дядька
За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховним Судом залишено без змін судові рішення стосовно жителя Вінниці, який вчинив умисне вбивство з особливою жорстокістю (п. 4 с. 2 ст. 115 КК України).
Засудженому призначено покарання – 14 років позбавлення волі.
Прокурори у суді всіх інстанцій довели, що раніше судимий за майновий злочин чоловік жорстоко розправився зі своїм дядьком.
У вересні 2021 року після сварки з родичем, прикутим до ліжка після ДТП, керуючись жагою помсти, засуджений облив його бензином та підпалив живцем.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, що призначене покарання є справедливим заходом примусу для жорстокого вбивці.
Наразі чоловік відбуває призначено судом покарання.
Свою вину засуджений не визнав.