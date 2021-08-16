У вимаганні ₴150 тис. за повернення вилучених коштів потерпілим підозрюється посадовець кіберполіції на Прикарпатті

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику відділу протидії кіберзлочинам в області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник спільно з двома інспекторами відділу вимагали та одержали 150 тис грн від потерпілих у кримінальному провадженні за повернення їм вилучених коштів — 900 тис грн.

Нагадаємо, у квітні 2021 року було викрито та затримано двох його підлеглих під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора