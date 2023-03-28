У збуті вогнепальної зброї підозрюється житель Могилів-Подільського району

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчим слідчого управлінням ГУНП у Вінницькій області повідомлено про підозру жителю Могилів-Подільського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Слідством установлено, що 29-річний чоловік незаконно придбав та зберігав у своєму будинку з метою збуту вогнепальну зброю та бойові припаси, зокрема ручні гранати, пістолет, набої до стрілецької зброї тощо.

Під час збуту пістолета зловмисника затримано.

Слідчим суддею задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину у судовому порядку, правопорушнику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури