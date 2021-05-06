У Житомирі правоохоронці затримали іноземця, який розшукується Туреччиною

1 травня поліцейські затримали 41-річного громадянина Туреччини, який з січня 2021 розшукується правоохоронними органами батьківщини за ухилення від відбування призначеного покарання. Нині чоловік затриманий на підставі відповідного рішення суду та очікує екстрадиції.

До затримання чоловіка були залучені підрозділи Управління патрульної поліції Житомирщини, Житомирського районного управління поліції та сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в області.

Громадянин Туреччини у липні 2020 року був засуджений вироком Вищого кримінального суду своєї країни до позбавлення волі строком на 21 рік 5 місяців та 15 днів за низку кримінальних діянь, а саме: грабіж, мародерство та вандалізм.

Поліцейські затримали іноземця в одній з квартир м. Житомира та доставили до районного управління.

4 травня ухвалою Богунського районного суду м. Житомира відносно чоловіка обрано тимчасовий арешт на 40 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Республіки Туреччини.

До викриття чоловіка були залучені співробітники УСБУ в області, а усі процесуальні дії проводились під керівництвом обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області