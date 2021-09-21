У Житомирському районі поліцейські затримали жінку за тяжке травмування сина

18 вересня до лікарні було госпіталізовано 46-річного жителя с. Троянова. Поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження йому завдала матір після спільного вживання спиртного. Триває встановлення інших обставин події.

Попередньо під час виїзду до села поліцейські відділу №1 Житомирського райуправління встановили, що удень у літній кухні домогосподарства зібралось 4 людей: 72-річна жінка, її чоловік та син, їх сусід. Компанія обідала, вживаючи алкоголь, коли між матір’ю та сином виник раптовий конфлікт. Чоловік штурхнув матір, а та спочатку впала, а потім, піднявшись, схопила зі столу ножа й ударила ним опонента.

У результаті згодом лікарі діагностували у нього пошкодження внутрішніх органів та черевну кровотечу і провели оперативне втручання.

Про подію до поліції повідомили медики. Слідчі кваліфікували її за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Жінку затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Триває встановлення усіх обставин події.

Відділ комунікації поліції Житомирської області