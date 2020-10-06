Украинец хотел провезти через границу коробки, набитые валютой

На границе Украины у украинца в микроавтобусе обнаружили две картонные коробки, заполненные банкнотами, предварительно британскими фунтами.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«Коробки с банкнотами обнаружили сегодня в пункте пропуска «Шегини» во время оформления микроавтобуса Mercedes, которым возвращался из-за границы 36-летний украинец. Во время проверки документов водитель заметно волновался, потому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный осмотр», — говорится в сообщении

Сообщается, что предварительно, в коробках находилось более 120 тыс. фунтов стерлингов.