На Львовщине СБУ задержала воров в законе «Витю Пана» и «Магало»

Во Львовской области 28 мая сотрудники СБУ в городе Стрый задержали 62-летнего гражданина РФ Виктора Панюшина и 47-летнего уроженца грузинского города Зестафони Реваза Катамадзе, которые известны как так называемые «воры в законе» с прозвищами «Витя Пан» и «Магало»/«Резо».

Об этом сообщает Dетектив-Info.

Катамадзе планировали доставить в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Определенный в качестве лица без гражданства «Магало», так же как и разыскиваемый Интерполом по представлению России «Витя Пан», попали в санкционный список СНБО: Панюшин в нем фигурирует под №360, а Катамадзе – под №235.

Летом прошлого года миграционная служба отменила решение о приобретении Катамадзе украинского гражданства, после чего его задержали в конце октября 2020 года. Суд отказался поместить задержанного в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Катамадзе не выдворили из Украины и отпустили из-под стражи.

«Витю Пана» в Украине задерживали в 2019 году. СБУ задержала его прямо на выходе из помещения центра «Паспортный сервис» в Одессе, однако вскоре Панюшин оказался на свободе.

ГБР расследовало, почему Панюшина отпустили из-под стражи и не экстрадировали в Россию. Якобы сторонники «вора в законе» дали за него 1,5 миллиона долларов выкупа. Утверждается, что в интересах Панюшина действовали прокурор Львовской области Юрий Квяткивский, которого об этом попросил известный бизнесмен Григорий Козловский. // Преступности.НЕТ