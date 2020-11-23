В Черноморском рыбпорту задержали преступника разыскиваемого Швецией через Интерпол

Сотрудники Одесского погранотряда на пункте пропуска «Черноморский рыбный порт» задержали гражданина Турции, разыскиваемого правоохранителями Швеции за контрабанду наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе погранотряда, передает IT-3.

Теплоход, на котором обнаружили преступника, прибыл к нам из порта Карасу (Турция). При осуществлении мероприятий пограничного контроля, на одного из пассажиров сработала база данных Интерпол. Им оказался гражданин Турции, которого, как выяснили пограничники, разыскивают правоохранительные органы Швеции еще с 2018 года за контрабанду наркотиков.

О факте обнаружения лица проинформированы Укрбюро Интерпола. Иностранца задержаны и переданы представителям Национальной полиции.