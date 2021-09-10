В Мелитополе подрались врач и отец ребенка-пациента. Стороны обвиняют друг-друга

В Мелитополе вчера в консультативно-диагностическом центре на ул. Ивана Алексеева случилась драка. Отец маленького мальчика набросился с кулаками на врача-хирурга Сергея Зеваченков. Драка произошла прямо на глазах у изумленных пациентов. Об этом редакции стало известно вчера из официальных источников.

Как сообщает доктор, было это, примерно, в 15.00.

— В 14.00 у меня заканчивается прием и до 15.00 я принимаю в перевязочной своих пациентов, которых оперировал ранее. Под конец работы, примерно, в 15.00, в кабинет зашел мужчина с сыном и женой. Я предупредил, что у меня часы приема завершились, кабинет обработан антисептиком. Тем не менее, когда отец сказал, что у мальчика острая боль, я его осмотрел.. Малышу нужно было хирургическое вмешательство. Меня через 5 минут должен был сменить другой врач и я сказал, что ему вскроют нарыв. Но отец стал меня оскорблять и кричать: «А ты, что неадекватный? Или ты пьяный и не можешь сам вскрыть нарыв?». После этого вообще произошёл шок – он ударил меня кулаком в лицо и рассек губу, — рассказывает врач.

Доктор опешил от такого хамского поведения, нервы сдали и в коридоре он дал пинком, по его словам, под зад, своему обидчику. Отметим, что хирург Сергей Зеваченков инвалид второй группы по сахарному диабету и, как он утверждает, он не употребляет алкоголь в силу своего здоровья. Это обвинение отца пациента его крайне возмутило.

Но на этом история не закончилась.

— На выходе из поликлиники, как выяснилось, меня поджидал этот мужчина. Он схватил меня за цепочку и начал душить. Я стал вырываться. Началась потасовка. Мне же надо было как-то защищаться, иначе он мог меня убить. Но в итоге, он рассек мне подбородок, ударил в глаз, задел голосовые связки – я не могу говорить нормально, я получил сотрясение мозга, — рассказывает врач.

После потасовки доктор написал заявление в полицию, снял побои и прошел медосвидетельствование. В настоящее время он находится на лечении в ТМО. Результат вчерашнего происшествия в прямом смысле слова у врача на лице.

У второй стороны конфликта иная правда.

— Вчера у ребёнка стал нарывать палец, сегодня мы обратились к участковому врачу и он направил нас в «Зеленку», очень срочно к хирургу, так как гной пошёл под ноготь и, как сказал доктор, скорее всего, нужно будет удалить ноготь, — описывает ситуацию мама мальчика, которого привели на прием.

По ее свидетельству, в кабинете они услышали запах перегара и стали требовать другого врача, после чего вышли в коридор.

— Через секунду вылетел этот доктор и сразу же ударил мужа два раза ногой в живот! Все были в шоке, дети плакали… некоторые это все начали снимать на телефон (за что им огромное спасибо, так как это всё-таки видеофиксация). Мой сын ужасно разнервничался и дабы на травмировать его психику и остальных деток тоже, муж не стал защищаться, а повёл ребёнка в машину успокаиваться! А я, видя такое, позвонила в 102 , — пишет мама.

Она утверждает, что доктор оскорблял и ее, и даже медперсонал и угрожал мужу, который в это время был на улице с сыном.

— К сожалению, муж с сыном были на улице. Этот доктор набросился сразу же и ударил моего мужа в живот и голову, ребёнок весь дрожал и был в шоковом состоянии. Мужу пришлось оборонятся и пару раз он ударил доктора по лицу. Видимо для этого Зеваченко и выбежал на улицу (так как в коридоре он набросился и я вызвала полицию — ему нужно было показать что избили его, а не он!!!) Если полиция не примет меры- этим придётся заняться прокуратуре! Мы этого так не оставим! – пишет мать ребенка.

Она отмечает, что после увиденной драки у мальчика нервный срыв, а у мужа болит живот от ударов. // ria-m.tv