В Одесі грабіжник намагався поцупити генератор з «пункту незламності»: закінчилося бійкою з комунальником

Потерпілого доставили до лікарні, у нього черепно-мозкова травма. В Одесі невідомі побили комунальника, який заважав їм вкрасти генератор з “пункту незламності”.

“В міській клінічній лікарні №1 перебуває Федір Топов (на фото), старший майстер другої дільниці ЖКС “Порто-Франківський”. Його побили невідомі, коли він не дав вкрасти генератор, що працював в одному із міських “пунктів незламності”, – повідомляє прес-служба мерії.

Зазначається, що до лікарні він потрапив з діагнозом “закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку”. До поліції направлено відповідну заяву.