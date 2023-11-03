В Одесі водій збив на переході жінку з двома маленькими дітьми

Внаслідок автопригоди, що сталась вчора, 2 листопада, на перехресті вулиць Недєліна та Чубаївської, жінку, її семирічну доньку та двомісячного сина доставили до лікарні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Toyota» здійснив наїзд на одеситку, коли вона разом зі своїми дітками переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. З місця аварії їх доправили до медичного закладу, де матері діагностували струс головного мозку, закриті черепно-мозкову травму та пошкодження поперекового відділу хребта, а дівчинці – забій та садна правого колінного суглоба і таза. Хлопчик, на щастя, не постраждав.

Керманича позашляховика поліцейські перевірили на стан сп’яніння. Він був тверезим.

Відомості про автопригоду слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Слідчі дії тривають.

Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху бути уважними на дорозі і неухильно дотримуватись ПДР.

Одеське районне управління поліції 1