В Одесі затримали громадянина РФ, який знаходився в міжнародному розшуку

За скоєння злочинів на території США розшукуваного засуджено до довічного ув’язнення.

Як з’ясували оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції України, громадянин іншої країни обвинувачується у грошових махінаціях, «вибиванні» боргів, рекеті, шахрайстві, хакерстві, наркозлочинах. За вчинення злочинів у США його було засуджено до довічного ув’язнення та виданий ордер на арешт, а відтак оголошено у міжнародний розшук.

Як тільки-но правоохоронцям стало відомо про його місце знаходження, вони провели затримання. Сьогодні, 18 січня, в Одесі, оперативники, слідчі обласної поліції спільно з прокуратурою затримали 48-річного розшукуваного у порядку статей 208 та 582 (особливості затримання особи, яка вчинила кримінальні правопорушення за межами України) Кримінального процесуального кодексу України.

За оперативними даними, чоловік незаконно потрапив на територію України, наразі ця інформація перевіряється.

Прокурором Одеської обласної прокуратури готується клопотання до суду про застосування до зловмисника арешту. Вже повідомлено компетентні органи США про його затримання.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України