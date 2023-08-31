$10000 хабаря з іноземного інвестора за можливість співпраці: викрито посадовця Південного міжрегіонального управління виконання покарань

Відповідно до укладеного «пробного» договору, на потужностях однієї з виправних колоній регіону виготовлятимуться металоконструкції, які будуть використовуватися іноземною компанією під час встановлення сонячних батарей на будівлях колонії. У разі отримання неправомірної вигоди посадовець гарантував подальшу плідну співпрацю.

Викрили корупційну діяльність заступника начальника одного з управлінь міжрегіонального підрозділу Департаменту з виконання покарань оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та управління в Одеській області Національної поліції спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора.

Встановлено, що іноземна компанія мала намір встановити сонячні батареї на будівлях та спорудах однієї з виправних колоній в Одесі. Також зацікавила можливість придбання металевих конструкцій, які виготовляє установа, для подальшого їх використання під час монтажних робіт. Для співпраці та укладання відповідної угоди з установою представник звернувся до посадових осіб. Проте заступник керівника одного з підрозділів Південного міжрегіонального управління з питань виконання покарань озвучив свої «умови» співпраці – 10 000 доларів США неправомірної вигоди.

В ході заходів з викриття протиправної діяльності правоохоронці задокументували отримання фігурантом 7000 доларів США. Після чого з представниками інвесторів уклали «пробний» договір щодо купівлі металевих конструкцій та дозволили допуск на територію установи для початку робіт.

За результатами проведених обшуків у фігуранта та інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми, поліцейські вилучили 6 500 Євро, понад 100 тис. дол. США.

На підставі зібраних доказів заступникові керівника одного з управлінь Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань повідомили підозру. Йому інкримінують учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, задіяних у корупційній схемі.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України