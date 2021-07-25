Поліцейські Тячівщини затримали чоловіка, який побив свого товариша

Співробітники Тячівського районного відділу поліції затримали 42-річного мешканця району, який наніс своєму знайомому тяжкі тілесні ушкодження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Вчора, 24 липня, зранку до поліції звернувся чоловік та повідомив, що виявив свого 52-річного брата непритомним, з явними ознаками тілесних ушкоджень просто на вулиці села Тячівка.

На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що напередодні близько першої години ночі потерпілий пішов у гості до 41-річного знайомого. Крім потерпілого та господаря, був присутній ще один чоловік, всі разом розпивали спиртні напої.

Зрештою між 52-річним та 42-річним гостями господаря виник конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок цього молодший наніс старшому кілька ударів, від яких той знепритомнів. Потерпілого залишили просто на землі.

Побитого непритомного чоловіка доставили до Тячівської лікарні, де медики виявили у нього численні травми черепа та забій головного мозку.

Поліція освідчила підозрюваного у вчиненні злочину, він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Такі дії караються до 8 років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області