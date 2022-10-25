6 епізодів автоугонів: поліцейські Київщини вкотре затримали серійного викрадача автівок

53-річний мешканець селища Глеваха упродовж 2020 та 2021 року викрадав на території Київщини автівки.

«Справи були розслідувані та передані до суду, втім поки підсудний все ж залишається на волі, а у серпні 2022 року заволодіває ще одним легковиком у столиці. Наші київські колеги затримали «Ляльку», суд взяв його під варту та призначив заставу в сумі 52 тисячі гривень, яку зловмисник швидко сплатив і спокійно продовжив злочинну діяльність» – відзначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Восени 2022 року у Вишгороді чоловік викрав ще один легковик, який належав місцевому мешканцю. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили місце перебування зловмисника, побачивши службовий автомобіль поліцейських, правопорушник почав тікати. Під час переслідування поліцейські зупинили автівку та затримали зловмисника.

«Лялька» опиняється під арештом вже із заставою у понад 700 тисяч гривень. Маю надію, що новий запобіжний захід все ж утримає «хронічного» правопорушника за ґратами надовго»- зазначив Андрій Нєбитов.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі Вишгородського районного управління поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили лиходію про підозру [ч.1 ст. 289 ККУ]. Фігуранту вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області