В Одесі затримали місцевого жителя, який поранив ножем колишню співмешканку

Аби помститися жінці за відмову поновити стосунки, зловмисник прийшов до неї додому і вдарив ножем у живіт.

Про госпіталізацію одеситки із проникаючим пораненням черевної порожнини до поліції повідомили лікарі. Вже за кілька годин оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 затримали правопорушника у сквері поблизу Італійського бульвару.

«Слідчі повідомили фігуранту про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. В якості речових доказів правоохоронці вилучили ніж та скривавлений одяг чоловіка. До обрання запобіжного заходу підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», – зазначив слідчий територіального підрозділу поліції Олександр Урсул.

Одеське районне управління поліції № 1