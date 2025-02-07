В Сумах встановлено іще одну потерпілу від дій житомирського педофіла

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Окружної прокуратури міста Суми 43-річному жителю Житомирської області повідомлено про підозру за фактом вербування малолітньої з метою її сексуальної експлуатації.

Нагадуємо, зазначеного чоловіка було затримано у м. Суми в жовтні 2024 року. Тоді він у соцмережі познайомився із дівчиною. Попри те, що їй лише 13 років, чоловік запропонував зустрітися. Після прогулянки містом він запросив дівчину на орендовану квартиру, де мав намір вчинити стосовно потерпілої розпусні дії. Запобігли цьому працівники поліції, які затримали чоловіка.

На даний час він за ґратами. Однак у ході слідства встановлено причетність затриманого до іще одного епізоду злочинної діяльності. Зокрема, він у соцмережі схилив 12-річну дівчину до виготовлення фото та відео порнографічного характеру. При цьому чоловікові було достеменно відомо вік дитини.

Наразі дії підозрюваного кваліфіковано як розбещення малолітньої, схиляння її до дій сексуального характеру, вербування малолітньої з метою сексуальної експлуатації (ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1, та ч. 3 ст. 149 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура