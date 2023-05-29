В Ужгороді затримали групу раніше судимих зловмисників, які викрали з автівки гроші та документи

До поліції Ужгорода звернувся 28-річний місцевий житель з повідомленням про крадіжку з його автомобіля марки «BMW». Заявник розповів, що коли повернувся до машини, скло на його транспортному засобі було розбите, а сумка з документами, банківськими картками та грошима відсутня. За словами потерпілого зловмисники викрали у нього 1200 доларів США та 3 000 гривень.

Поліцейські, які прибули на виклик, обстежили місце події, опрацювали записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» та розпочали пошукові заходи. У результаті співробітники кримінальної поліції Ужгородського райуправління затримали зловмисників по «гарячих слідах».

Підозрюваними у крадіжці є двоє ужгородців віком 35 та 39 років. Слідчі вилучили у них сумку з частиною грошових коштів, що належать потерпілому.

Відомо, що обидва фігуранти раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Наразі, у порядку статті 208 КПК України, затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану).

За санкцією статті підозрюваним загрожує до 8 років ув’язнення. Зараз оперативники перевіряють чоловіків на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області