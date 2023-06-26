Вбивство Гандзюк: Мангеру і Левіну присудили 10 років ув’язнення

Дніпровський районний суд міста Києва оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк – виніс фігуранту справи ексголові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру вирок у вигляді 10 років позбавлення волі.

При цьому вирок винесли і другому фігуранту справи – колишньому помічнику депутата Олексію Левіну – засудивши на такий же термін.

“Мангера Владислава Миколаєвича визнати винуватим,.. призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років”, – сказала суддя.

“Левіна Олексія Олексійовича визнати винуватим,.. призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років”, – вказала суддя.

Як відзначили в Офісі Генпрокурора, колишніх голову та помічника депутата Херсонської обласної ради визнано винними у замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурори просили максимально можливе покарання обом – 10 років позбавлення волі. “Суд погодився з доводами та позицією прокурорів та призначив їм покарання у виді 10 років увʼязнення. А також стягнути на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди”, – вказали у прокуратурі.

Як повідомляється, прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк.

До безпосередньої організації злочину, як зазначається, він залучив помічника депутата Херсонської облради. “Той, у свою чергу, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину”, – зазначили в Офісі Генпрокурора.

“31 липня 2018 близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку. На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників 4500 доларів США, ще 500 доларів надали раніше як завдаток”, – повідомила сторона обвинувачення.

4 листопада 2018 року Катерина померла. 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі.

За заздалегідь не обіцяне приховування злочину у жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському. // УНН