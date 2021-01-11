Військового прокурора викрито на хабарі у $5 тис. за непритягнення до відповідальності

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора викрито та затримано під час отримання 5 тис дол США неправомірної вигоди військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник прокуратури вимагав від військового неправомірну вигоду за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство) та закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за оперативного супроводу Головного управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора