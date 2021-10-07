Вінничанин, затриманий за вбивство жінки, проведе у в’язниці 15 років

Вінницький міський суд призначив покарання раніше судимому вінничанину, який у травні цього року позбавив життя 88 – річну жительку обласного центру та в 2020 році намагався вбити ще двох жінок.

Над розкриттям цих злочинів працювали оперативники обласного главку поліції та поліцейські відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції.

В ході слідства поліцейські зібрали доказову базу, на підставі якої суд визнав винним у вчиненні умисного вбивства пенсіонерки та замаху на вбивство двох людей. 53 – річного вінничанина, раніше судимого за тяжкі злочини.

Під час судового засідання підсудний свою провину визнав.

За вчинення злочинів, передбачених ч.1ст.162ККУ (порушення недоторканності житла), ч.3 ст.15 п.п.1,9 ч.2 ст.115 КК України (незакінчений замах на умисне вбивство двох осіб), п.6, 13 ч.2 ст. 115ККУ (вмисне вбивство з корисливих мотивів) та ч.4 ст. 187 ККУ (розбій) суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області