Вінницькі слідчі повідомили про підозру чоловіку, причетному до підпалу автомобіля (фото)

Причиною пошкодження вогнем транспортного засобу став конфлікт між потерпілим та фігурантом. Наразі слідчі повідомили про підозру причетному до правопорушення чоловіку. Тепер він ризикує провести за ґратами до 10 років ув’язнення.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що між потерпілим та зловмисником виникли неприязні стосунки. Через це фігурант вирішив спалити легковик 35-річного чоловіка. Зловмисник бензином облив припаркований у дворі автомобіль та зник з місця події. Через пошкодження вогнем транспортного засобу передня його частина згоріла.

З місця події поліцейські вилучили пластикову ємність із легкозаймистою речовиною.

Завдяки оперативно-розшуковим заходам правоохоронці Вінниччини встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 55-річний вінничанин.

Слідчі Вінницького районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину передбаченого за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу). За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області