Викрито харків’янина, який незаконно збував бойові гранати і вибухівку

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 28-річному харків’янину за фактом незаконного зберігання, збуту вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263 КК України).

Викрито харків’янина, який вчинив злочин проти громадської безпеки. За даними слідства, підозрюваний в листопаді минулого року зустрівся з іншим чоловіком, якому повідомив, що може продати зброю та боєприпаси.

Для початку продавець запропонував придбати бойовий автомат Калашникова АК-74 у технічно справному стані, близько 20 набоїв до нього, десять корпусів ручної осколкової оборонної гранати Ф-1, запали для гранат, ручну гранату М-67, міну направленої дії М-18.

Покупець погодився на цю пропозицію, тож у грудні підозрюваний передав йому «товар». «Виручка» продавця склала 2100 доларів США.

На початку січня 2024 року підозрюваний зустрівся з покупцем вдруге. Цього разу партія зброї та боєприпасів коштувала вже майже 6400 доларів США — саме в таку суму продавець оцінив чотири реактивні протитанкові гранати РПГ-22, С-4 — сформований заряд пластичної вибухової речовини, а також корпуси гранат Ф-1 і РГД-5 загальною кількістю 16 штук.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання від покупця вказаної суми за «товар».

Наразі встановлюються обставини, при яких чоловік заволодів зброєю та боєприпасами. За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Представництво ВБ в Харківській області (з дислокацією у м. Харків) 2 управління ГУ ВБ СБУ.

Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура