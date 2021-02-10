Взято під варту жителя Інгульського району Миколаєва, який зізнався у вбивстві приятеля

У вівторок, 9 лютого, за узгодженим з процесуальним керівником Миколаївської місцевої прокуратури № 2 клопотанням слідчого, Ленінським районним судом м. Миколаєва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб 29-річному жителю м. Миколаєва, який підозрюється у вбивстві свого приятеля.

Так, 7 лютого цього року, підозрюваний у себе вдома разом із 35-річним приятелем впродовж декількох днів вживали спиртні напої.

Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого власник помешкання дерев’яною палицею побив потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За вчинене йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За інформацією Миколаївської місцевої прокуратури № 2