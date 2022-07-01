За державну зраду судитимуть мешканку Київщини, яка планувала стати міністром освіти в окупаційному органі

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Київської області за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл. Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави.

Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами РФ. Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

У винагороду за свою роботу обвинувачена планувала обійняти посаду міністра освіти в окупаційному органі.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура