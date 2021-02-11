За надання хабаря поліцейському мешканцю Дніпра загрожує кримінальна відповідальність

Чоловік спробував домовитися із правоохоронцем про непритягнення до відповідальності своєї співмешканки, яка займалася незаконними оборудками з наркотиками. Тепер кримінальна відповідальність загрожує і йому, і жінці.

До Дніпропетровського управління ДВБ НПУ звернувся заступник начальника сектору кримінальної поліції Шевченківського ВП поліції Дніпра. Правоохоронець повідомив про висловлену йому корупційну пропозицію.

25-річний місцевий мешканець запропонував поліцейському 1,5 тисячі доларів США «відкупних» за непритягнення до кримінальної відповідальності його 28-річної співмешканки. Жінку викрили на правопорушенні, пов’язаному з незаконним обігом наркотиків.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі Дніпровського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали у кабінеті поліцейського на передачі першої частини від озвученої суми – 900 доларів. На теперішній час слідчі готують оголошення йому про підозру. За спробу підкупу службової особи фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України