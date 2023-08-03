За ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, на Буковині cудитимуть директора підприємства
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно директора акціонерного товариства за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, директор товариства, яке здійснює діяльність у сфері харчової промисловості, укладав договори на придбання та експорт олії з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та занизив об’єкт оподаткування, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад 12 млн грн.
Крім того, встановлено, що внаслідок махінацій з купівлею та продажем харчової сировини, обвинувачений легалізував шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання понад 11 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП у Чернівецькій області та територіального управління Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратураTweet