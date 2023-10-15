За вбивство 66-річної жінки поліція Кривого Рогу затримала її сина

Під час сварки чоловік сильно побив матір, внаслідок чого жінка померла.

Злочин стався 12 жовтня в одній із квартир на території Покровського району міста. Працівники відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції з’ясували обставини злочину та встановили, що до смерті жінки причетний її 45-річний син.

Чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП