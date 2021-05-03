На Білогірщині вітчим зґвалтував неповнолітню прийомну дочку

Раніше 50-річний чоловік вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за аналогічний злочин. Поліцейські затримали зловмисника.

2 травня близько півночі 50-річний житель села Семенів, що неподалік Білогір’я, зґвалтував свою пасербицю, яка на даний момент навчається лише у 7 класі. 50-річний чоловік, який був вітчимом для неповнолітньої, вступив з нею в статеві стосунки проти її волі. Це відбулася у їхньому помешканні.

Наразі чоловік затриманий і перебував в ізоляторі тимчасового утримання в Шепетівці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 152 ККУ (“зґвалтування”). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від семи до дванадцяти років. Про місцезнаходження матері дівчинки на момент злочину поки не відомо, як і про її реакцію.

Реальний термін за подібний злочин раніше чоловік вже отримував і провів не один рік у місцях позбавлення волі, але знову взявся за своє. // khmel-pivnich.info