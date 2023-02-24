Забезпечив житлом рашистів та допоміг з ресурсами для доставки бензину до лінії фронту — чергового поплічника окупантів взято під варту

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 58-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Глибоке Харківського району голова правління садового товариства активно допомогав російським загарбникам.

Поплічник окупантів передав російським військовим два будинки садового товариства для розміщення їх особового складу.

І на цьому прихильність чоловіка до ворожих військ не закінчилась. Окупанти розказали йому, що в них зламався бензовоз і вони не можуть підвозити паливо до лінії фронту. Підозрюваний допоміг російським військовим та передав їм причіп та бочки, що використовувались всіма мешканцями садового товариства для зберігання питної води.

23 лютого суддя Харківського районного суду Харківської області задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ та Департаменту ВКР СБУ.

Харківська обласна прокуратура