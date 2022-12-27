Затримано «ворів у законі» «Умку» та «Лашу Свана»

Правоохоронці встановили всі сфери їхньої діяльності та зв’язки. «Вори в законі», перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності організували кілька так званих «сходок» за участю представників криміналітету.

На «зібраннях» вони прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого «злодійського общака» на «святкові потреби» криміналітету та «ворів в законі», які знаходяться у місцях позбавлення волі. Також наділили ширшими «повноваженнями» лідера ОЗГ – збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.

Зібрані оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань і слідчими Головного слідчого управління Нацполіції у співпраці з Офісом Генерального прокурора докази стали підставою для затримання «ворів в законі» на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні.

Досудове розслідування у справі щодо поширення «ворами в законі» злочинного впливу завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Прокурори готують клопотання в суд щодо обрання затриманим лідерам «верхівки» злочинного світу запобіжних заходів. Відомо, що «Умка», коронований у 2014 році, та «Лаша Сван», «вор в законі» з 1995-го, здобули свої «звання» від топ-представників російського кримінального світу.

Національна поліція України