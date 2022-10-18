Збував наркотики замасковані під каміння: у Святошинському районі столиці спецпризначенці затримали чоловіка

Порушник замовляв заборонені речовини через телеграм-канал, після розфасовував та збував шляхом закладок. За такий заробіток наступні десять років фігурант може провести за ґратами.

Патрулюючи територію Святошинського району столиці, бійці полку поліції особливого призначення № 1 на вулиці Академіка Крижановського помітили чоловіка, який порпався у землі. Під час поверхневої перевірки у нього виявили заборонені речовини, тож для документування на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Максим Безсмертний, правоохоронці провели огляд місця події, а також обшук за місцем мешкання зловмисника:

«В ході поверхневої перевірки ми вилучили 20 згортків замаскованих під каміння з речовиною, схожою на канабіс, а відтак раніше не судимого 37-річного уродженця Дніпропетровської області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вдома у наркоділка ми провели невідкладний обшук, під час якого вилучили пакетик із наркотичною речовиною та пристрої для куріння. З’ясувалося, що чоловік замовляв у телеграм-каналі шишки канабісу, після подрібнював їх та збував на території району шляхом закладок».

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва