Зґвалтував та пограбував: мешканця Київщини засуджено до 8 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова 25-річного мешканця Київщини визнано винним у зґвалтуванні, вчиненні сексуального насильства, розбої та крадіжці (ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 185 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року чоловік, перебуваючи у помешканні потерпілої у центрі Львова, вчинив насильницькі дії сексуального характеру та, не зважаючи на прохання припинити протиправні дії, примусив її до статевого акту.

Після чого, погрожуючи ножем, дізнався пароль до її телефону та онлайн-банкінгу «Приват24», та перерахував грошові кошти на свою банківську картку. Обвинувачений також викрав в потерпілої особисті речі та готівку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури