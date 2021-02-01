Женщина организовала нападение на соседа, который граблями избил ее собаку, убивавшую домашнюю птицу

В Одесской области мужчина избил граблями соседскую собаку, которая подушила в его хозяйстве около 20-ти голов птицы. Владелица животного в качестве мести организовала избиение соседа. Правоохранители открыли два уголовных производства.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

«В Одесской области по факту событий, связанных с избиением собаки, полицейские начали два уголовных производства. Относительно жестокого обращения с животным в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины, а причинение телесных повреждений фигуранту этого дела квалифицировано по ч.1 ст.125 УК», — говорится в сообщении.

В полицию с заявлением обратилась 56-летняя жительница Беляевского района и сообщила, что 67-летний мужчина, который живет неподалеку от нее, граблями избил ее собаку и животное находится на лечении в ветклинике.

Установлено, что гражданин прибег к таким действиям, потому что соседская собака подушила в его хозяйстве около 20-ти голов птицы.

По словам мужчины, животное наносит ему вред не первый раз, потому что постоянно бегает голодным. Также полицейские узнали, что хозяйка собаки, увидев, как того избили, обратилась за помощью не только в полицию, но и к зоозащитникам. К мужчине приехали неизвестные, избили его и бросили в снег.

С целью полного и объективного установления обстоятельств происшествия полицейские начали производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) и ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.