Житель Запорізької області відповість за хабар прикордоннику при спробі незаконного перетинання держкордону за підробними документами

Могилів-Подільською окружною прокуратурою до Могилів-Подільського міськрайонного суду передано обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно жителя Запорізької області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 369 КК України.

Установлено, що житель Запорізької області з метою незаконного перетинання державного кордону України, використовуючи завідомо підроблені документи, під час проходження прикордонного контролю пред`явив їх працівникам Державної прикордонної служби України.

Однак, будучи викритим прикордонниками, правопорушник з метою уникнення відповідальності, надав працівнику прикордонної служби 1000 доларів США, як «винагороду» за уникнення відповідальності за свої незаконні дії.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні прокурором 15.04.2022 передано до суду, а вже 18.04.2022 судом визнано винним зазначеного правопорушника у інкримінованих йому злочинних діяннях і призначено покарання у виді 17850 гривень штрафу (який одразу сплачено) та застосовано спецконфіскацію предмета злочину, а саме 1000 доларів США, та конфіскувано їх в дохід держави.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури