У Харкові судитимуть членів злочинної групи, які вимагали гроші та майно від наркозалежних

Обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи за фактами незаконного позбавлення волі людини, грабежу, вимагання, незаконного заволодіння транспортним засобом, самовільного присвоєння владних повноважень та незаконного заволодіння офіційним документом (ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 357 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Нвер Антонян, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року чотири неодноразово судимих чоловіки під виглядом поліцейських вимагали гроші від наркозалежних осіб та осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, шляхом застосування фізичного насильства.

Окрім цього, в одного з потерпілих «поліцейські» викрали автівку та документи до неї.

17 листопада 2021 року обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи направлено до Комінтернівського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури