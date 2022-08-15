Житель Тернопільщини став жертвою афери пов’язаної з працевлаштуванням

Житель Гусятина хотів влаштуватися на роботу, а натрапив на афериста, який збагатився за його рахунок на 16 000 гривень.

Потерпілий розповів, що знайшов в інтернеті оголошення про можливість працевлаштуватися в Німеччині.

Дана публікація його заінтересувала, адже на даний момент він знаходиться закордоном, тож написав «роботодавцю». Невідомий пообіцяв допомогти та великий заробіток, однак для цього необхідно переказати 8000 гривень, для оформлення документів. 22-річний заявник погодився та здійснив транзакцію. Через декілька днів йому написав аферист-роботодавець та попросив ще 8000 гривень. Молодик не відмовив та погодився. Однак через декілька днів збагнув, що його ошукали. Телефон пройдисвіта був вимкнений, а допис видалений. За допомогою він звернувся до працівників кіберполіції.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «шахрайство» Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправної діяльності.

Правоохоронці наголошують, щоб вберегти себе від збитків та не стати жертвою шахраїв, слід пам’ятати, що шахрайство з працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати в іноземній валюті. При цьому не потрібні ні освіта, ні досвід роботи. Натомість пропонується робота вдома. Все закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області