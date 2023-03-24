Злочинне угруповання привласнило понад ₴10 млн. під виглядом збору коштів постраждалим дітям

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва припинено злочинну схему, учасники якої заволодівали грошовими коштами громадян під виглядом зборів коштів на потреби постраждалих від війни дітей (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, організатори угруповання зареєстрували декілька фіктивних організацій та видавали їх за благодійні фонди. Залучивши виконавців, вони також утворили call-центр.

Оператори call-центру, представляючись працівниками благодійних організацій, зокрема, «Благодійного фонду «Діва Марія», телефонували підприємцям, представникам різних організацій та громадянам України з проханням долучилися до збору грошових коштів.

Зловмисники запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Для маскування протиправної діяльності угруповання переказувало близько 5% отриманих грошей на благодійність. Решту отриманих від громадян коштів вони розподіляли між собою по заздалегідь розробленій відсотковій схемі.

У такий спосіб учасники злочинної групи привласнили понад 10 мільйонів гривень.

У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, банківські карти, документацію та печатки, а також мобільні телефони, які були знаряддям вчинення злочинів.

За результатами розслідування правоохоронці затримали 4 осіб, яким повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, вчиненому у складі організованої злочинної групи

Наразі вирішується питання щодо обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Протиправні дії викрито прокурорами спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у місті Києві за матеріалами та у взаємодії з Управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура