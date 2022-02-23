НБУ не втримав долар у межах 29 гривень

Національний банк України встановив опівдні 23 лютого довідкове значення курсу 29 гривень 15 копійок за долар, це на 16 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку станом на 12:40 відбувалися на рівні 28 гривень 28–32 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 24 копійки більше за рівень закриття сесії 22 лютого, зазначає Радіо Свобода.

«Як і весь цей тиждень, напруга навколо можливого початку війни досягла свого апогею, і психологічний фактор знову сьогодні буде визначальним для курсоутворення на міжбанку. При негативному фоні новин котирування по долару на міжбанку можуть «загнати» до 30 гривень за долар до кінця тижня», – відзначали аналітики сайту «Мінфін» ще на початку торгів.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти здолав лише зараз, під час нової ескалації агресії Росії проти України.