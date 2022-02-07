Як цифрова оптимізація за допомогою CRM, може вивести ваш бізнес на новий рівень

Результати діяльності будь-якого бізнесу залежать від відносин з клієнтами. За масових продажів продукції чи послуг іноді саме швидкість реагування та якість спілкування з потенційним покупцем впливають на успіх.

Інтегратор CRM систем здатен вивести на новий рівень процеси взаємодії з клієнтами, — зазначають експерти компанії CRMiUM. А правильно налаштоване програмне забезпечення здатне вирішити велику кількість завдань:

контролювати виконання угод;

організовувати процеси спілкування з клієнтами;

формувати та відправляти в автоматичному режимі стандартні комерційні пропозиції;

передавати рахунки на оплату;

планувати роботу менеджерів.

«Чому не можна доручити це відповідальному працівникові? Тому що колись він покине ваш бізнес, забравши у своїй записній книжці цінну інформацію щодо важливих контрагентів, постійних та потенційних клієнтів. До того ж надмірне завантаження рутинною працею завжди чинить негативний вплив на загальну продуктивність.» — розповідають спеціалісти компанії.

Найважливіші переваги CRM

Впровадження CRM-системи дозволить менеджеру швидко переключатися між задачами, а керівникові — оперативно контролювати статус їх виконання. Планування робочого часу позбавить персонал від розгубленості та дозволить уникнути прострочення дедлайнів.

Наявність програмного забезпечення CRM не дасть можливості загубити жодного клієнта завдяки наявності єдиної бази та швидкому реагуванню на звернення. Можливості контролю завдяки запису телефонії дозволяють вдосконалювати скрипти розмов та здійснювати за ними навчання співробітників. Завдяки CRM-системам бізнес стає менш залежним від працівника, якість роботи якого чинить менший вплив на загальний результат та якісно відстежується.

Для чого бізнесу CRM

Головна мета запровадження систем Customer Relationship Management — «керування взаємовідносин з клієнтами» — для кожного бізнесу може бути різною:

збільшити відсоток конверсії звернень у реальні замовлення;

пришвидшення темпів виконання угод;

збільшити рівень продажів кожного менеджера;

покращити динаміку продажів;

поліпшити керованість відділу продажів та набути можливості контролювати персональний результат діяльності кожного з менеджерів.

Впровадження CRM-системи дозволяє оптимізувати бізнес-процеси та у підсумку скоротити кількість працівників, адже деякі важливі рутинні функції виконуватимуться в автоматичному режимі без залучення спеціалістів. Вона легко налаштовується під особливості діяльності та здатна до модернізації відповідно до зміни ваших потреб. Запровадження певної CRM-системи має прогнозовані результати та терміни реалізації, — резюмують експерти компанії.