«Оновлений» канал РАДА написав «раптово помер» під фото нового спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука

Телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер». Скріншот з трансляції телеканалу оприлюднили у мережі.

«Рада» у новинній стрічці повідомляла про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі, проте фото Руслана Стефанчука, який коментував смерть європейського політика, було розміщене на екрані таким чином, що знизу був напис «раптово помер», зазначає видання Главком.

Кадр з трансляції каналу «Рада», фото: Олександр Дарабан / Facebook