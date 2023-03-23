У Гаазі підписано Угоду про відкриття Представництва Міжнародного кримінального суду в Україні

У четвер в будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі Генеральний прокурор Андрій Костін з Секретарем МКС Пітером Льюїсом підписали Угоду про відкриття Представництва Міжнародного кримінального суду в Україні.

Андрій Костін наголосив, що для нього честь розпочати цю нову главу співпраці. Він назвав підписання документу ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини.

“Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму рф”, – сказав Андрій Костін.

Генпрокурор підкреслив, що МКС та Офіс Прокурора МКС Каріма Хана невтомно стоять на варті правосуддя.

“Ми сподіваємося на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів рф проти України. Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розбудові більш справедливого світу”, – резюмував він.

Офіс Генпрокурора