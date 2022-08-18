Гид покупателя: о разновидностях угловых шлифмашин и основных критериях их выбора
Для того чтобы приобретенная болгарка, или как её ещё называют — угловая шлифмашина, служила своему владельцу верой и правдой, нужно правильно выбрать модель и это касается не только бренда, а и ключевых технических характеристик.
Эксперты компании “Инструмент-центр” рассказывают о разновидностях болгарок, основных критериях выбора, а также знакомят с полезными дополнительными функциями, которыми может быть оснащен данный инструмент.
Какие есть виды болгарок?
Все существующие болгарки могут иметь четыре типа привода:
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Электродвигатель, рассчитанный на стандартное переменное напряжение сети, которое в Украине составляет 220 Вольт 50 Гц. Такой вид приводного механизма называется сетевой, он популярен за счёт простоты в обслуживании и ремонте, а также компактности инструмента, но при этом существуют и минусы. Основной недостаток это невозможность работы без электроснабжения и ограничение радиуса действия длиной сетевого шнура;
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Аккумуляторный. Это приводной механизм можно также отнести к электроинструменту, только питается такой электромотор от аккумуляторной батареи напряжением 12-54 Вольта. Это имеет ряд преимуществ: компактность и мобильность, возможность работы на участках без электроснабжения, но есть и недостатки — это ограниченность времени работы, оно зависит от ёмкости батареи и нагрузки на электродвигатель;
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Бензиновый. Один из самых мощных типов болгарок. Используется чаще всего на производстве, строительстве и службами по устранению чрезвычайных происшествий. Это довольно шумный, громоздкий и инструмент, но с поставленными задачами он справляется быстро и эффективно;
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Пневматический. Довольно редкий тип привода, из-за необходимости подключения к системе сжатого воздуха. Такой инструмент абсолютно не боится влаги и пыли, может работать в самых сложных эксплуатационных условиях без ущерба для срока службы.
Специалисты компании рекомендуют выбирать болгарку для конкретных условий эксплуатации, не забывая о том, что они, как и весь инструмент, делятся на группы:
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бытовой;
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профессиональный;
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полупрофессиональный.
Устройство и принцип работы
Устройство такого инструмента несложное, самые популярные сетевые состоят из:
- прочного диэлектрического корпуса выполненного из пластика;
- электродвигателя;
- редуктора;
- кнопки для включения и отключения (старт/стоп);
- защитного кожуха;
- шнура питания;
- вала, на котором крепиться режущий или зачистной диск.
При нажатии на кнопку, электромотор подключается к сети электроснабжения, вал его начинает вращаться и через редуктор, который в свою очередь вращает диск.
Как выбрать болгарку для дома?
Выбирая УШМ для работы дома, в гараже или на даче, эксперты советуют обращать внимание на:
- размеры и вес болгарки, так как вы покупаете всё-таки ручной инструмент;
- бренд, так как от качества сборки и выполнения всех деталей и узлов, будет зависеть надежность инструмента;
- наличие дополнительных функций — это регулировка скорости вращения и плавный пуск.
Среди технических характеристик важными являются:
- мощность;
- максимальная скорость вращения;
- максимальный размер диска, который можно будет установить на болгарку.
Не стоит останавливть свой выбор на самых дешёвых моделях, лучше всё-таки покупать инструмент хотя бы средней ценовой категории.
Как и где можно купить болгарку?
Сегодня, благодаря развитию интернет-торговли купить болгарку в Киеве и другом населенном пункте страны можно за считанные минуты. При этом оформить заказ можно как непосредственно на официальном сайте продавца, так и связавшись с консультантами по телефонам.Tweet