Гид покупателя: о разновидностях угловых шлифмашин и основных критериях их выбора

Для того чтобы приобретенная болгарка, или как её ещё называют — угловая шлифмашина, служила своему владельцу верой и правдой, нужно правильно выбрать модель и это касается не только бренда, а и ключевых технических характеристик.

Эксперты компании “Инструмент-центр” рассказывают о разновидностях болгарок, основных критериях выбора, а также знакомят с полезными дополнительными функциями, которыми может быть оснащен данный инструмент.

Какие есть виды болгарок?

Все существующие болгарки могут иметь четыре типа привода:

Электродвигатель, рассчитанный на стандартное переменное напряжение сети, которое в Украине составляет 220 Вольт 50 Гц. Такой вид приводного механизма называется сетевой, он популярен за счёт простоты в обслуживании и ремонте, а также компактности инструмента, но при этом существуют и минусы. Основной недостаток это невозможность работы без электроснабжения и ограничение радиуса действия длиной сетевого шнура; Аккумуляторный. Это приводной механизм можно также отнести к электроинструменту, только питается такой электромотор от аккумуляторной батареи напряжением 12-54 Вольта. Это имеет ряд преимуществ: компактность и мобильность, возможность работы на участках без электроснабжения, но есть и недостатки — это ограниченность времени работы, оно зависит от ёмкости батареи и нагрузки на электродвигатель; Бензиновый. Один из самых мощных типов болгарок. Используется чаще всего на производстве, строительстве и службами по устранению чрезвычайных происшествий. Это довольно шумный, громоздкий и инструмент, но с поставленными задачами он справляется быстро и эффективно; Пневматический. Довольно редкий тип привода, из-за необходимости подключения к системе сжатого воздуха. Такой инструмент абсолютно не боится влаги и пыли, может работать в самых сложных эксплуатационных условиях без ущерба для срока службы.

Специалисты компании рекомендуют выбирать болгарку для конкретных условий эксплуатации, не забывая о том, что они, как и весь инструмент, делятся на группы:

бытовой; профессиональный; полупрофессиональный.

Устройство и принцип работы

Устройство такого инструмента несложное, самые популярные сетевые состоят из:

прочного диэлектрического корпуса выполненного из пластика;

электродвигателя;

редуктора;

кнопки для включения и отключения (старт/стоп);

защитного кожуха;

шнура питания;

вала, на котором крепиться режущий или зачистной диск.

При нажатии на кнопку, электромотор подключается к сети электроснабжения, вал его начинает вращаться и через редуктор, который в свою очередь вращает диск.

Как выбрать болгарку для дома?

Выбирая УШМ для работы дома, в гараже или на даче, эксперты советуют обращать внимание на:

размеры и вес болгарки, так как вы покупаете всё-таки ручной инструмент; бренд, так как от качества сборки и выполнения всех деталей и узлов, будет зависеть надежность инструмента; наличие дополнительных функций — это регулировка скорости вращения и плавный пуск.

Среди технических характеристик важными являются:

мощность;

максимальная скорость вращения;

максимальный размер диска, который можно будет установить на болгарку.

Не стоит останавливть свой выбор на самых дешёвых моделях, лучше всё-таки покупать инструмент хотя бы средней ценовой категории.

Как и где можно купить болгарку?

Сегодня, благодаря развитию интернет-торговли купить болгарку в Киеве и другом населенном пункте страны можно за считанные минуты. При этом оформить заказ можно как непосредственно на официальном сайте продавца, так и связавшись с консультантами по телефонам.