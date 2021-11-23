Как зимой оставаться в сухости и тепле: базовые знания о многослойной одежды

Холодная зимняя погода предъявляет повышенные требования к нашему уличному снаряжению. Правильно подобранная функциональная одежда и соответствующая многослойность сделают пребывание на улице очень приятным.

Как одеваться зимой, чтобы оставаться сухим и теплым, рассказывают в журнале Folga.

А поскольку зимний сезон только начался, чтобы не замерзнуть на улице, следует помнить что одежа может быть не только модной, но и функциональной. Поэтому специалисты напоминают об основах многослойной одежды, чтобы холод во время прогулок по улице не доставлял дискомфорта.

Первый слой — функциональное белье

Зима неотделима от курток, шапок и перчаток, которые защищают нас от назойливого холода. Однако приятное ощущение тепла, надлежащей вентиляции и теплового комфорта начинается с первого слоя, который мы имеем непосредственно на теле: нижнего белья, футболок и трусов. Самая важная функция нижнего слоя — теплоизоляция и отвод влаги от тела, что способствует правильной терморегуляции. Альфа и омега всего этого — это правильный выбор материалов.

Благодаря своим уникальным свойствам шерсть является отличным решением для менее интенсивных прогулок и повседневного движения в холодных условиях. Её прекрасные терморегулирующие свойства были известны первым полярным исследователям более ста лет назад, и оказалось, что ни один материал не может имитировать эти свойства по сей день. Очень тонкая шерсть овец породы меринос пользуется особой популярностью на рынке. Шерсть мериноса отличается своими теплоизоляционными и терморегулирующими свойствами, а большим преимуществом является то, что она сохраняет их даже во влажном состоянии. Поэтому даже после потоотделения ткань из мериноса не охлаждает и, таким образом, может предотвратить простуду.

Другими преимуществами этого натурального материала являются стойкость к запаху, антибактериальные свойства и, что не менее важно, это экологически чистый материал. Современная тенденция — сочетание такой шерсти с другими материалами, например, с синтетическими волокнами, когда шерсть приобретает большую механическую прочность и более длительный срок службы, а в сочетании с тенселом быстрее сохнет и т. д.

Синтетические материалы (например, полиэстер или полипропилен), которые отличаются скоростью переноса влаги, а также быстрым высыханием, оказались наиболее эффективными для интенсивных видов деятельности. Другими их преимуществами являются большая механическая стойкость, более длительный срок службы и низкая цена. Однако их недостаток в том, что влажными они быстро становятся холодными и можно легко простудиться. Кроме того, синтетические волокна легко впитывают запахи, поэтому после активного потоотделения их сразу нужно стирать.

На что обращать внимание при выборе функционального белья:

Оно должно облегать тело.

Иметь плоские швы.

Давать свободу передвижения.

Она должно быть удобным на теле.

Немного весить (100-150 г — круглогодичный меринос, более теплые зимние — 200 г)

Второй слой — утеплитель

Задача этого слоя — теплоизоляция и предотвращение выхода тепла из тела, при этом защищая его от холода извне. Важной функцией второго слоя также является отвод влаги (пота) от тела. Утеплитель пользуется популярностью как из искусственных, так и из натуральных материалов.

Шерстяные свитшоты и жилеты — оптимальное решение для медленного или дневного движения на улице в холодную погоду. По теплоизоляции с шерстью может соперничать только другой популярный натуральный утеплитель — пух. По сравнению с шерстью, синтетические материалы способствуют быстрому отводу влаги от тела — например, наиболее технически совершенными являются ткань Polartec.

Преимущества обоих типов материалов объединяются некоторыми производителями для производства сложных гибридных толстовок, которые кроются по размеру и чередуют изоляционные и эластичные вставки в разных частях тела.

Третий слой — защита от атмосферных воздействий

Для большинства мероприятий в хорошую погоду будет достаточно хорошей куртки из софтшелла , которая защищает тело, особенно от ветра и холода, и в то же время позволяет выводить влагу от тела наружу. Назначение такой куртки — предотвратить так называемый эффект WindChill, то есть потерю тепла воздушным потоком или ветром. Большим преимуществом материала софтшелл является относительно высокая воздухопроницаемость (паропроницаемость), благодаря которой в куртке не так много пара, как в водонепроницаемой куртке хардшелл. В сочетании с мембраной (мембрана софтшелл) она также может заменить хардшелл куртку и стать очень универсальным предметом гардероба.