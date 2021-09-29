О преимуществах и недостатках аренды разных вариантов серверов для хранения и обработки данных

В современном мире, охваченном пандемией коронавируса, все более явственно выражается потребность в удаленной работе, учебе в хранении данных и управлении ими. Это означает, что все больше организаций сталкиваются с вопросом: нужна ли аренда сервера для всего этого, или можно использовать его совместно с другими компаниями?

Специалисты компании Besthosting, детальнее рассказывают о преимуществах и недостатках аренды разных вариантов серверов.

Зачем нужен сервер?

Сегодня все компании становятся все более цифровыми. Вещи, которые раньше были физическими объектами, становятся цифровыми файлами. Например, документы, контракты и должностные инструкции. В то же время появляется все больше и больше программ и решений, таких как мобильные телефонные станции, системы бронирования конференц-залов, дистанционное обучение и различные облачные сервисы.

Синонимом всех этих цифровых файлов, программ и решений является то, что они вызывают потребность в хранении данных и управлении ими. Все это требует наличия одного или несколько серверов, в зависимости от объема обрабатываемых данных. Такой сервер лучше всего можно описать как компьютер, состоящий из аппаратного и программного обеспечения.

Разные типы серверов

Есть множество серверов и можно сколько угодно погружаться в эту тему. Поскольку сегодня большинство компаний предпочитают арендовать либо общий сервер, либо виртуальный частный сервер (VPS), либо собственный выделенный сервер, сосредоточимся на этих вариантах.

Общий сервер — аренда общего сервера, обычно виртуального, предоставляется, хостинг-компаниями. Когда вы подписываетесь на решение для небольших веб-сайтов, обычно вы разделяете сервер с сотнями или тысячами других веб-сайтов.

Самое большое преимущество этого — дешевая цена. К недостаткам можно отнести меньшую скорость и больший риск перегрузок и прочих неисправностей при нагрузках, чуть выше среднего.

Виртуальный частный сервер (VPS) — с VPS вы получаете те похожие возможности, что и с выделенным, но по более низкой цене и с меньшей автономностью и как правило мощностью. Это связано с тем, что вы арендуете не физический сервер, а виртуальный сервер, который использует физический сервер совместно с другими.

Собственный выделенный сервер. Аренда выделенного сервера означает, что вы покупаете или арендуете физический сервер, который затем размещается в центре обработки данных. Хостинг-компания, которая управляет центром обработки данных, затем поможет вам с операциями, ошибками оборудования, настройками и другими вещами, которые необходимы для обеспечения максимального времени безотказной работы.

Самым большим преимуществом этого является то, что вам предоставляется максимальное количество возможностей управления и наилучшая возможная работа.

Преимущества выделенных серверов

У выделенных серверов и частично VPS много преимуществ, но основные из них таковы: