В СНБО посоветовали, как обезопасить свои телефоны от прослушивания
Поскольку сегодня российские оккупанты имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины, с их стороны возможно вмешательство в работу мобильной связи.
Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Как говорится в сообщении, прослушивание может происходить через «параллельную» переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственно абонента и чужого номера.
Чтобы обезопасить себя и близких от таких действий, СНБО призывает с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере.
Приведенные сервисные коды универсальны и подходят для всех телефонов:
*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.
*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.
*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.
*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.
##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.
Для конфиденциальных разговоров СНБО рекомендует использовать мессенджеры с защищенным шифрованием. // internetua.comTweet