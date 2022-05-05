В СНБО посоветовали, как обезопасить свои телефоны от прослушивания

Поскольку сегодня российские оккупанты имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины, с их стороны возможно вмешательство в работу мобильной связи.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как говорится в сообщении, прослушивание может происходить через «параллельную» переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственно абонента и чужого номера.

Чтобы обезопасить себя и близких от таких действий, СНБО призывает с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере.

Приведенные сервисные коды универсальны и подходят для всех телефонов:

*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.

*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.

*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Для конфиденциальных разговоров СНБО рекомендует использовать мессенджеры с защищенным шифрованием. // internetua.com