Змінено правила продажу квитків на поїзди з Києва за кордон

Державна компанія “Укрзалізниця” змінила правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси.

Про це повідомляють “Коментарі” з посиланням на інформацію держпідприємства.

За даними перевізника, з 28 січня 2023 року запровадили ще одне коригування в процес продажів. Це має не залишити шансів спекулянтам і дати можливість пасажирам простіше знаходити квитки.

Окрім відкриття продажів рівно за 20 днів до дати поїздки о 08:00, усі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00.

“Тож, якщо не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до “перекупщиків” — можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі”, — прокоментували в “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця” змінила правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, зокрема, № 67/68 Київ — Варшава — Київ. Так, з листопада 2022 року — жодних перекупщиків біля кас, адже продаж квитків на цей напрямок переведено виключно в онлайн-канали та обмежена кількість для купівлі (не більше, ніж чотири в одні руки).